Gazzetta – Gattuso, tentazione Lazio: può liberare Simone Inzaghi (Di giovedì 20 maggio 2021) Napoli e Lazio potrebbero scambiarsi gli allenatori con Gennaro Gattuso in biancoceleste e Simone Inzaghi in azzurro. Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport nelle ultime ore c'è stata una accelerata decisa da parte di Claudio Lotito per Gennaro Gattuso che ha rotto con la Fiorentina. Il tecnico degli azzurri è rimasto scottato dal comportamento di Aurelio De Laurentiis che non lo ha difeso nel periodo peggiore della squadra, falcidiata da infortuni e Covid 19 ed è seriamente intenzionato ad andare via. Una ricomposizione della frattura è complicatissima, non del tutto impossibile, ma comunque difficile. La Lazio per Gattuso potrebbe essere uno stimolo in più ad andare via da Napoli, anche se in biancoceleste sicuramente non giocherebbe la Champions ...

