Formula Uno, GP Monaco: perché le libere si corrono il giovedì? (Di giovedì 20 maggio 2021) La Formula Uno è pronta per far tappa su uno dei circuiti più affascinanti e famosi di tutto il circus: nel Principato, infatti, il tracciato cittadino sarà il protagonista di questo lungo weekend del Mondiale 2021 automobilistico. Una domanda, puntuale come ogni anno, giunge alla bocca di numerosi appassionati: perché il GP Monaco ha libere il giovedì invece del canonico venerdì? GP Monaco: perché li libere di giovedì? Il calendario della Formula Uno è piuttosto rigido: le libere il venerdì, sabato è il giorno delle qualifiche e la domenica è deputata alla gara. Un protocollo che, però, si spezza quando arriva l’appuntamento del Gran Premio di Montecarlo. Le prove libere del GP ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) LaUno è pronta per far tappa su uno dei circuiti più affascinanti e famosi di tutto il circus: nel Principato, infatti, il tracciato cittadino sarà il protagonista di questo lungo weekend del Mondiale 2021 automobilistico. Una domanda, puntuale come ogni anno, giunge alla bocca di numerosi appassionati:il GPhailinvece del canonico venerdì? GPlidi? Il calendario dellaUno è piuttosto rigido: leil venerdì, sabato è il giorno delle qualifiche e la domenica è deputata alla gara. Un protocollo che, però, si spezza quando arriva l’appuntamento del Gran Premio di Montecarlo. Le provedel GP ...

