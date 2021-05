Esami di maturità e terza media, tutti pronti a partire con i test salivari ma nessuno sa che li dovrà comprare (Di giovedì 20 maggio 2021) tutti pronti a partire con i test salivari, almeno per gli Esami di terza media e della maturità ma nessuno sa nulla su chi li dovrà comprare, chi li somministrerà agli studenti, quando si inizieranno a fare. Il giorno dopo il via libera al rilevamento del Covid 19 con questo metodo, dato dalla circolare firmata dal direttore generale della prevenzione, Gianni Rezza, nonostante gli annunci dei politici, in primis quello del sottosegretario leghista all’Istruzione Rossano Sasso, presidi, sindacati, ministero dell’Istruzione e Commissario straordinario per l’emergenza, non sono in grado di spiegare come si faranno i test. Ad oggi non esiste un piano che dia mandato al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021)con i, almeno per glidie dellamasa nulla su chi li, chi li somministrerà agli studenti, quando si inizieranno a fare. Il giorno dopo il via libera al rilevamento del Covid 19 con questo metodo, dato dalla circolare firmata dal direttore generale della prevenzione, Gianni Rezza, nonostante gli annunci dei politici, in primis quello del sottosegretario leghista all’Istruzione Rossano Sasso, presidi, sindacati, ministero dell’Istruzione e Commissario straordinario per l’emergenza, non sono in grado di spiegare come si faranno i. Ad oggi non esiste un piano che dia mandato al ...

