Editoria | Mollicone Fdi | ' bene Moles su fondi presenti in sostegni bis'

(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Dalle bozze circolanti del Decretobis vediamo un intervento specifico per il settorele, frutto del risultato di un appello trasversale che ha visto in prima fila Fratelli d'Italia, pari a 110 milioni per il 2021 per il rifinanziamento del credito d'imposta sulla distribuzione, per il credito d'imposta sulla carta e per il regime fiscale agevolato della forfetizzazione delle rese dei giornali e per l'aumento di 40 milioni delle risorse per il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari. Ringraziamo il sottosegretario: è un primo segnale d'attenzione, anche se non esaustivo, per la tutela dei posti di lavoro e per la difesa del comparto di un settore che rischia di soccombere nel confronto con le piattaforme digitali e l'straniera". Così il capogruppo ...