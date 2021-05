Dl sostegni bis | fonti | entra anche norma anti-licenziamenti di Orlando | ok Cdm

(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - A quanto si apprende dadi governo, èta all'ultimo nel dlbis in Cdm una' voluta dal ministro dem, Andrea. Per le aziende che chiedono la cassa Covid entro fine giugno il blocco deiè prorogato al 28 agosto. Dal primo luglio le aziende che utilizzano la cassa ordinaria non dovranno pagare le addizionali a condizioni che non licenzino.

Advertising

AzzolinaLucia : Nel Decreto Sostegni Bis ci sarebbero solo 20 milioni di euro per il supporto psicologico dei ragazzi. Sono davve… - Agenzia_Ansa : I ristori a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni bis ammontano complessivamente a 15,4 miliardi. E' quanto e… - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #20maggio: mercati, il giorno nero delle #criptovalute.… - tusciaweb : Approvato il decreto sostegni bis dal consiglio dei ministri Roma - Il consiglio dei ministri ha approvato il decr… - Agenzia_Italia : Il Consiglio dei ministri ha approvato il dl Sostegni bis -

Ultime Notizie dalla rete : sostegni bis

Lo prevede la bozza di 77 articoli del decreto, approvato dal Consiglio dei ministri in tarda mattinata. La riunione è cominciata intorno alle 11,45. Un provvedimento ampio che contiene ...Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il decreto per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, il cosiddetto. RISTORI - Secondo quanto emerge dalla bozza, i ristori a fondo perduto previsti dal decreto ammontano complessivamente a 15,4 miliardi. In dettaglio per i ristori automatici identici a ...Approvato il nuovo sistema di Welfare per i lavoratori dello spettacolo: dall’adeguamento ed estensione dell’indennità di malattia ai contributi pensionistici, ecco le novità “Quella di oggi è una gio ...Roma, 20 mag. (Adnkronos) - A quanto si apprende da fonti di governo, è entrata all'ultimo nel dl Sostegni bis in Cdm una norma 'anti licenziamenti' ...