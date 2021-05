Covid, Ecdc: in arancione 7 Regioni e Provincia Trento (Di giovedì 20 maggio 2021) Continua a colorarsi sempre più di arancione l’Italia. Questa settimana salgono a 7 le Regioni che, insieme alla Provincia autonoma di Trento, mostrano questo colore che indica una fascia minore di rischio per Covid-19 nella mappa dell’Europa aggiornata dall’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Trento e le Regioni Veneto, Liguria e Umbria si aggiungono alle già arancioni Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Molise. Il resto della Penisola resta colorato di rosso. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 20 maggio 2021) Continua a colorarsi sempre più dil’Italia. Questa settimana salgono a 7 leche, insieme allaautonoma di, mostrano questo colore che indica una fascia minore di rischio per-19 nella mappa dell’Europa aggiornata dall’, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.e leVeneto, Liguria e Umbria si aggiungono alle già arancioni Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Molise. Il resto della Penisola resta colorato di rosso. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ecdc Covid, il direttore Marziani: 'Via la mascherina all'aperto e tra vaccinati' Marziani cita il parere deI Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (Ecdc): 'Quando a incontrarsi sono persone che hanno completato il ciclo vaccinale anti Covid - 19, il ...

Bandiera Unione Europea: tutte le proposte prima dell'approvazione di quella ufficiale Leggi anche - > Covid, riviste le stime dell'ECDC: contagi e decessi in netto calo nelle prossime settimane La decisione della commissione e l'adozione della bandiera per l'Unione Europea Alla fine ...

Attesa per la decisione del Parlamento europeo e degli Stati sul green pass Non c'è ancora accordo nel Parlamento europeo sul certificato Covid-19. Il costo dell'operazione e' di soli 45 milioni, ma restano divergenze politiche. Si cerca un'intesa prima del weekend ...

