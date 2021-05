Cittadella-Venezia in tv: data, orario e streaming finale andata playoff Serie B 2020/2021 (Di giovedì 20 maggio 2021) Sarà tra Venezia e la finale playoff di Serie C 2020/2021. L’andata si giocherà domenica 23 maggio alle 21:15 e a trasmettere la partita sarà Dazn in diretta esclusiva. Dopo la qualificazione ottenuta a sorpresa ai danni del Lecce, la squadra di Zanetti è pronta a vivere un sogno in una stagione che inizialmente prevedeva come obiettivo la salvezza tranquilla. Altra impresa quella del Cittadella di Venturato che supera il super favorito Monza di Brocchi. Una finale inedita tra quarta e quinta del campionato regolare. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Primo atto al Tombolato, poi al Penzo giovedì 27 maggio. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) Sarà trae ladi. L’ansi giocherà domenica 23 maggio alle 21:15 e a trasmettere la partita sarà Dazn in diretta esclusiva. Dopo la qualificazione ottenuta a sorpresa ai danni del Lecce, la squadra di Zanetti è pronta a vivere un sogno in una stagione che inizialmente prevedeva come obiettivo la salvezza tranquilla. Altra impresa quella deldi Venturato che supera il super favorito Monza di Brocchi. Unainedita tra quarta e quinta del campionato regolare. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Primo atto al Tombolato, poi al Penzo giovedì 27 maggio. SportFace.

Advertising

CB_Ignoranza : Contro ogni pronostico, nonostante le differenze tecniche e il monte ingaggi più basso di tutta la Serie B, il Citt… - SkySport : MONZA-CITTADELLA 2-0 Risultato finale ? ? #Balotelli (58') ? #DAlessandro (78') ?? - Elektroteo : RT @Aldito11: La finale dei playoff per la serie A è tutta veneta. Non saprei per chi parteggiare.Cittadella è Il sogno del calcio.Un paese… - fedeju93 : Partitona Cittadella-Venezia - alfonso36366302 : RT @Aldito11: La finale dei playoff per la serie A è tutta veneta. Non saprei per chi parteggiare.Cittadella è Il sogno del calcio.Un paese… -