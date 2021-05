Calciomercato Inter | situazione Nainggolan | due opzioni per restare al Cagliari

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 20 maggio 2021): in casa nerazzurra fa risolta la questione legata a Radja. Per il belga ci sarebbero due strade per la permanenza alL’pensa al mercato in uscita e il nome è quello di Radja: il belga tornerà in nerazzurro dopo il prestito secco alma in estate potrebbe continuare la sua avventura proprio in rossoblù. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 Secondo il Corriere dello Sport ci sono due strade adesso per il centrocampista: acquisto a titolo definitivo con un’offerta delche si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro oppure rescissione con l’e poi di nuovo in Sardegna. I nerazzurri risparmierebbero circa 4 milioni ...