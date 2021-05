Caffè Greco: tavolini in strada, ricorso al Tar contro Municipio I (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma – Il Caffè Greco ha depositato un ricorso al Tar contro il Municipio I sulla vicenda dei tavoli su strada. “Dopo oltre un anno di crisi e chiusure, la legislazione di emergenza ci consente di avere dei tavoli su strada che, a nostro avviso, costituiscono un valore aggiunto, come quelli di piazza di Spagna e tanti altri luoghi della nostra città”, si legge in una nota. “Il I Municipio ritiene che non dovremmo usufruire di questo diritto che ci concede la possibilità di richiamare i lavoratori dalla cassa integrazione, fare nuove assunzioni ed essere un punto di riferimento per il ritorno dei turisti nella meravigliosa via Condotti.” “contro la delibera municipale abbiamo depositato un ricorso al Tar per far valere ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma – Ilha depositato unal TarilI sulla vicenda dei tavoli su. “Dopo oltre un anno di crisi e chiusure, la legislazione di emergenza ci consente di avere dei tavoli suche, a nostro avviso, costituiscono un valore aggiunto, come quelli di piazza di Spagna e tanti altri luoghi della nostra città”, si legge in una nota. “Il Iritiene che non dovremmo usufruire di questo diritto che ci concede la possibilità di richiamare i lavoratori dalla cassa integrazione, fare nuove assunzioni ed essere un punto di riferimento per il ritorno dei turisti nella meravigliosa via Condotti.” “la delibera municipale abbiamo depositato unal Tar per far valere ...

Advertising

La_Ori_P : Ho fatto un “tiramisù” LIGHT Scrivo qua sotto gli ingredienti con il rischio che mi sospendano l’account per diffa… - tonygamblerII : RT @aralia_a: Questo invece è un dipinto di Ludwig Passini del 1856 che illustra un angolo del caffè greco di Roma. E che immagino risulti… - makesufeelalive : come li studio secondo te greco e latino senza caffè - aralia_a : Questo invece è un dipinto di Ludwig Passini del 1856 che illustra un angolo del caffè greco di Roma. E che immagin… - sveetalker : Perché rompere i coglioni ai vegani perché chiamano le loro ricette rivisitate con i nomi originali e non a chi imm… -

Ultime Notizie dalla rete : Caffè Greco Proclamati i finalisti della VIII edizione "Premio Letterario Nazionale Bukowski" ...Vittorio Di Ruocco - "Il treno per Treblinka" - Pontecagnano Faiano (Salerno) Rolando Greco - "...Lolo - "Da una notte all'altra" - Carceri (Padova) Alessandro Manzi - "Storia d'amore in sei caffè (non ...

'Premio Bukowski': anche un garfagnino tra i finalisti ...Vittorio Di Ruocco - "Il treno per Treblinka" - Pontecagnano Faiano (Salerno) Rolando Greco - "...Lolo - "Da una notte all'altra" - Carceri (Padova) Alessandro Manzi - "Storia d'amore in sei caffè (non ...

Pedane su via dei Condotti, per il Campidoglio il Caffè Greco ha torto RomaToday ...Vittorio Di Ruocco - "Il treno per Treblinka" - Pontecagnano Faiano (Salerno) Rolando- "...Lolo - "Da una notte all'altra" - Carceri (Padova) Alessandro Manzi - "Storia d'amore in sei(non ......Vittorio Di Ruocco - "Il treno per Treblinka" - Pontecagnano Faiano (Salerno) Rolando- "...Lolo - "Da una notte all'altra" - Carceri (Padova) Alessandro Manzi - "Storia d'amore in sei(non ...