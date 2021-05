Borsa, Ftse Mib sopra la parità, spread in rosso (Di giovedì 20 maggio 2021) L’avvio positivo di Wall Street permette alle borse europee in generale, ed a Piazza Affari in particolare, di chiudere la seduta con il segno più. Indicazioni positive prima dell’avvio delle contrattazioni sulle borse Usa sono arrivate dall’aggiornamento relativo le nuove richieste di sussidio di disoccupazione,scese ai minimi dall’inizio della pandemia a 444 mila unità. A Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha chiuso a 24.702,11 punti (+0,88%), le azioni Telecom Italia hanno terminato la seduta con un -0,21%. L’operatore ha chiuso il primo trimestre con un Ebitda “after lease” di 1,38 miliardi di euro, di poco sopra gli 1,37 stimati dagli analisti, ed un fatturato che, atteso a 3,05 miliardi, si è attestato a 3,75 miliardi. La società ha inoltre confermato la guidance. Prese di beneficio dopo i recenti guadagni per l’accoppiata formata da Banco BPM e ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 maggio 2021) L’avvio positivo di Wall Street permette alle borse europee in generale, ed a Piazza Affari in particolare, di chiudere la seduta con il segno più. Indicazioni positive prima dell’avvio delle contrattazioni sulle borse Usa sono arrivate dall’aggiornamento relativo le nuove richieste di sussidio di disoccupazione,scese ai minimi dall’inizio della pandemia a 444 mila unità. A Piazza Affari, dove ilMib ha chiuso a 24.702,11 punti (+0,88%), le azioni Telecom Italia hanno terminato la seduta con un -0,21%. L’operatore ha chiuso il primo trimestre con un Ebitda “after lease” di 1,38 miliardi di euro, di pocogli 1,37 stimati dagli analisti, ed un fatturato che, atteso a 3,05 miliardi, si è attestato a 3,75 miliardi. La società ha inoltre confermato la guidance. Prese di beneficio dopo i recenti guadagni per l’accoppiata formata da Banco BPM e ...

