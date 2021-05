Beffa Pellegrini | la grande rimonta nei 200 è d' argento Bronzo Razzetti e la staffetta mista

(Di giovedì 20 maggio 2021) Fede d'! Per due centesimi dopo unaprova tutta cuore con un tempo di 1'56"29. Per due centesimi battuta dalla ceca Barbora Seemanova, 21 anni contro i quasi 34.alla britannica ...

La Gazzetta dello Sport

Fede d'argento! Per due centesimi dopo una grande prova tutta cuore con un tempo di 1'56"29. Per due centesimi battuta dalla ceca Barbora Seemanova, 21 anni contro i quasi 34. Bronzo alla britannica ...... dopo una gara sempre in lotta per il secondo posto e con Scott Duncan cheFrigo nei metri ... con Silvia Di Pietro in lancio (5511), seguita da Margherita Panziera (5488), Federica(...La Divina sfiora la sua ottava medaglia d’oro nella competizione continentale: la ceca Seemanová la beffa per 2 centesimi. Il 22enne ligure ...Federica Pellegrini ha vinto la medaglia d’argento agli Europei 2021 di Nuoto di Budapest nei 200 stile libero ...