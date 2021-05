Ardea, via a bando per assegnare la convenzione per la stagione balneare 2021 (Di giovedì 20 maggio 2021) È all’albo pretorio del comune il bando per assegnare la convenzione per la stagione balneare 2021 per 10 stabilimenti balneari di Ardea: «Si vuole in questo modo dare agli operatori la possibilità di un’offerta turistica qualitativamente migliore ma anche più interessante per gli operatori stessi per la ricaduta economica che ne può derivare, spiega il sindaco Mario Savarese. «Particolare attenzione è destinata ai servizi offerti agli utenti con disabilità che avranno un peso assai rilevante sulla valutazione complessiva delle richieste ricevute». Gli operatori potranno richiede l’assegnazione anche per più stabilimenti, ma uno solo al massimo sarà destinato allo stesso concorrente. Le proposte tecniche dovranno essere recapitate entro e non oltre il 3 giugno ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 maggio 2021) È all’albo pretorio del comune ilperlaper laper 10 stabilimenti balneari di: «Si vuole in questo modo dare agli operatori la possibilità di un’offerta turistica qualitativamente migliore ma anche più interessante per gli operatori stessi per la ricaduta economica che ne può derivare, spiega il sindaco Mario Savarese. «Particolare attenzione è destinata ai servizi offerti agli utenti con disabilità che avranno un peso assai rilevante sulla valutazione complessiva delle richieste ricevute». Gli operatori potranno richiede l’assegnazione anche per più stabilimenti, ma uno solo al massimo sarà destinato allo stesso concorrente. Le proposte tecniche dovranno essere recapitate entro e non oltre il 3 giugno ...

