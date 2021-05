Aprite l’armadio agli accessori e abiti in spugna stile anni ’90

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 20 maggio 2021) Arriva la primavera ed arriva il fantomatico “cambio di stagione”. Siete davanti ale dovete svuotarlo, da una parte glida buttare dall’altra quelli da conservare. In mezzo, la pila di vestiti destinati all’infinita indecisione: lo butto o non lo butto? Alzi la mano chi non ha mai speso un’ora dedicata interamente per questa