All Nippon Airways perde circa 3 | 8 miliardi di dollari nell’esercizio 2020-21

(Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – Ammonta a3,8dila perdita netta di ANA – Allnell’anno finanziario-21. Un risultato negativo ma contenuto grazie alle entrate cargo che hanno raggiunto un livello record e al taglio dei costi per 5,5di. Nel corso dell’anno finanziario, il fatturato è sceso a oltre 6,8di, la perdita operativa è stata di oltre 4,3die la perdita ordinaria di4,2di

