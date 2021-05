Alessandro Gassmann, sfogo virale sullo Spid: cos’è successo e a cosa serve (Di giovedì 20 maggio 2021) Alessandro Gassmann ha dato il via a una discussione su Twitter in merito all’identità digitale: “Riproverò ancora” Alessandro Gassman, problemi con lo Spid (Getty Images)Tra cashback e altri servizi, lo Spid è sempre più necessario. Uno strumento che se per i più giovani è facile ottenere, per le persone di una certa età possono rivelarsi vari problemi. Ma da quello che si legge su Twitter le difficoltà forse non riguardano tanto l’età dei richiedenti o la facilità con la quale si riesce a stare al passo con i tempi, sfruttando le nuove tecnologie. Sul social dei cinguettio è diventato argomento di discussione lo Spid e la facilità (o meglio, le difficoltà) che le quali si ottiene. Tutto è nato da un tweet di Alessandro Gassman. L’attore si è ... Leggi su ck12 (Di giovedì 20 maggio 2021)ha dato il via a una discussione su Twitter in merito all’identità digitale: “Riproverò ancora”Gassman, problemi con lo(Getty Images)Tra cashback e altri servizi, loè sempre più necessario. Uno strumento che se per i più giovani è facile ottenere, per le persone di una certa età possono rivelarsi vari problemi. Ma da quello che si legge su Twitter le difficoltà forse non riguardano tanto l’età dei richiedenti o la facilità con la quale si riesce a stare al passo con i tempi, sfruttando le nuove tecnologie. Sul social dei cinguettio è diventato argomento di discussione loe la facilità (o meglio, le difficoltà) che le quali si ottiene. Tutto è nato da un tweet diGassman. L’attore si è ...

