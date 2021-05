Aka7even svela come procede dopo Amici e fa un elogio al talent di Maria (Di giovedì 20 maggio 2021) Amici Il finalista della 20esima edizione si racconta a cinque giorni dall’uscita dal programma e racconta come procedono le cose per lui Pubblicato su 20 Maggio 2021 Aka7even dopo Amici 20 si è raccontato in una intervista a Billboard. Quattro chiacchiere sul suo nuovo album e sulla musica con cui si propone al pubblico. Il cantante è arrivato in finale nell’edizione che si è conclusa sabato scorso, non ce l’ha fatta a conquistare la coppa ma ha portato a casa l’affetto del pubblico. Lui come gli altri finalisti, ma anche semifinalisti ed eliminati precedentemente: sono tutti entrati nel cuore dei fan di Amici di Maria De Filippi. Per molti Aka7even avrebbe dovuto vincere la categoria canto, ma i fan di Sangiovanni ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021)Il finalista della 20esima edizione si racconta a cinque giorni dall’uscita dal programma e raccontaprocedono le cose per lui Pubblicato su 20 Maggio 202120 si è raccontato in una intervista a Billboard. Quattro chiacchiere sul suo nuovo album e sulla musica con cui si propone al pubblico. Il cantante è arrivato in finale nell’edizione che si è conclusa sabato scorso, non ce l’ha fatta a conquistare la coppa ma ha portato a casa l’affetto del pubblico. Luigli altri finalisti, ma anche semifinalisti ed eliminati precedentemente: sono tutti entrati nel cuore dei fan didiDe Filippi. Per moltiavrebbe dovuto vincere la categoria canto, ma i fan di Sangiovanni ...

Advertising

infoitcultura : Amici, Aka7even svela: “Io e Tancredi come Sandra e Raimondo” - infoitcultura : Amici 2021, Aka7even svela cosa è successo con Martina Miliddi dopo la finale - infoitcultura : Amici 20, Aka7even vuota il sacco e svela la verità sul rapporto con Tancredi e Martina Miliddi - zazoomblog : Aka7even il rapporto con Tancredi: “Marito e moglie!” e svela come è finita con Martina Miliddi - #Aka7even… - blogtivvu : #Aka7even, il rapporto con Tancredi: “Marito e moglie!” e svela come è finita con Martina Miliddi #amici20… -