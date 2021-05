Ai Licei Paritari Aurora percorso orientativo per gli studenti a rischio di bocciatura

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 20 maggio 2021) Tornano le bocciature scolastiche. Dopo la deroga applicata l’anno scorso a causa della pandemia da Covid e del ricorso alla didattica a distanza, sono state confermate le indiscrezioni circolate qualche settimana fa che vedevano il ministero dell’Istruzione intenzionato a non confermare l’eccezione introdotta nel 2020 dettata dal lockdown di primavera. Per gliche stanno frequentando, istituti tecnici o professionali le regole prevedono che, per essere ammessi alla classe successiva senza ulteriori incombenze (recupero degli apprendimenti, ecc.), si dovrà avere un voto di condotta non inferiore a sei. Dopodiché dovranno avere una votazione ‘sufficiente’ (non inferiore a sei decimi) anche in tutte le discipline previste dal piano di studi, compresa l’Educazione civica. Infatti, un voto insufficiente anche solo in educazione civica ...