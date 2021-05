Uomini e Donne | su Instagram la furia del pubblico | puntate tagliate per proteggere Ida?

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo la puntata diin onda ieri alle 14.45 su Canale 5, i fan del programma hanno protestato in massa sui social, in primis su, tempestando i profili ufficiali della trasmissione di Maria De Filippi. Il motivo è molto semplice: dalle anticipazioni riguardanti la registrazione della puntata, ilsi aspettava di vedere il momento il cui Riccardo Guarnieri accusava la exPlatano di aver ordito con un’altra dama delle strategie per corteggiare i cavalieri che godevano di più visibilità in trasmissione. “Casualmente”, però, questo pezzo è stato tagliato e dunque non è andato in onda. Vediamo nello specifico cos’è successo davvero e cosa non abbiamo potuto vedere in tv. A, le accuse di Riccardo Guarnieri alla ex ...