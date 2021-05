Un altro dolore per la regina Elisabetta | è morto uno dei suoi cuccioli dorgi

(Di mercoledì 19 maggio 2021) A poco più di un mese dalla morte di Filippo di Edimburgo la regina Elisabetta II si trova ad affrontare un nuovo dolore: la perdita di Fergus, uno dei due cuccioli di dorgi – un incrocio fra un bassotto dachshund e un corgi gallese – che le aveva regalato il figlio Andrea lo scorso febbraio per distrarla dalle preoccupazioni di corte e dalla malattia del marito. «La regina è devastata», ha fatto sapere una fonte reale al Sun. I suoi cani erano gli unici capaci di tirarle su il morale. Nonostante i suoi 95 anni, la regina portava i piccoli Fergie, Muick e la vecchia Candy a passeggiare ogni giorno nel parco: «Siamo tutti sconvolti, perché questo accade così presto dopo che ha perso il marito», ha aggiunto la fonte interna.

Advertising

giuse1908 : @bossebasta @FrancescaCphoto @Mauro39201502 @winter01107 Oscena. Tra l'altro lo sponsor è proprio l'esclamazione di… - Giuxgiu : Un altro giorno è nato, oggi mi sento bene, quasi come ogni giorno, il polso mi da fastidio ma il dolore fisico non… - Darryo11 : @tinapica88 Forse sono strano, ma anziché venirmi la sete di vendetta ho proprio un gran dolore nel provare ad imma… - minatale : RT @AlzogliOcchi: Massimo Recalcati con questo suo nuovo libro tenta di interpretare il Libro di Giobbe, un grido che è presente all’inizio… - MatteoOleggini : RT @AlzogliOcchi: Massimo Recalcati con questo suo nuovo libro tenta di interpretare il Libro di Giobbe, un grido che è presente all’inizio… -

Ultime Notizie dalla rete : altro dolore

Vanity Fair.it

... rivendicare la loro presenza nel mondo dei vivi e infine elaborare ilper la loro perdita. ...nella nostra comprensione della realtà da un lato e partecipazione alla sofferenza altrui dall',...Stessa cosa per uncollaboratore della radio, anche lui vaccinato da pochi giorni, mentre ... Dopo, ho sentitoal braccio, sintomo che mi era passato poche ore dopo il vaccino', racconta. ...Il ricordo affranto del professor Oreste Terranova «Dicevo ai miei familiari di chiamare lui se avessi avuto bisogno di un intervento» ...CITTA' SANT'ANGELO - Aveva compiuto due anni poco più di un mese fa Lorenzo Grilli, il bambino morto lunedì sera, annegato nella piscina della villetta in via Maddalena, ...