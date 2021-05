Ultime Notizie Roma del 19-05-2021 ore 09:10 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Come cambia l’Italia piscine c’è il coprifuoco ristorazione al chiuso Green pass per i viaggi il decreto riapertura e firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è già in vigore allenta le restrizioni in vista della stagione estiva e della campagna vaccinale ruolo ai presidenti di regione i primi vaccini ha gli over 60 i fragili basta le polemiche Commissario straordinario all’emergenza coronavirus in Toscana parla di un calo vertiginoso dei ricoveri di decessi priorità alle classi venerabili in arrivo circa 3 milioni di dosi tra il 20 e il 24 maggio draghi serve una risposta mondiale per dare sostegno alla Africa l’Italia c’è la strategia per uscire fuori dal tunnel è stata la vaccinazione che ha considerevolmente migliorato la situazione l’osservanza delle regole ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Come cambia l’Italia piscine c’è il coprifuoco ristorazione al chiuso Green pass per i viaggi il decreto riapertura e firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è già in vigore allenta le restrizioni in vista della stagione estiva e della campagna vaccinale ruolo ai presidenti di regione i primi vaccini ha gli over 60 i fragili basta le polemiche Commissario straordinario all’emergenza coronavirus in Toscana parla di un calo vertiginoso dei ricoveri di decessi priorità alle classi venerabili in arrivo circa 3 milioni di dosi tra il 20 e il 24 maggio draghi serve una risposta mondiale per dare sostegno alla Africa l’Italia c’è la strategia per uscire fuori dal tunnel è stata la vaccinazione che ha considerevolmente migliorato la situazione l’osservanza delle regole ...

