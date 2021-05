Tweet sui vitalizi, tutti contro Azzolina (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Come scatarrare sui cittadini onesti…”. tutti contro Lucia Azzolina per il Tweet sul vitalizio confermato a Roberto Formigoni. A indignare i social, proprio la scelta del verbo che, per molti, non sarebbe adeguato a un’ex ministra dell’Istruzione. “Delicatissima”, “che signora”, “mamma mia Azzolina che finezza”, “che pochezza”, “un linguaggio prettamente istituzionale. Complimenti ministro”, solo alcune delle tante critiche piovute sul ‘cinguettio’ della 5S, in evidente contrasto con la decisione del Consiglio di Garanzia del Senato. “Una scelta dialettale permeata del senso delle istituzioni grazie al quale ci ritroviamo come ci ritroviamo! La forma in questo caso è il contenuto”, contestano, mentre puntano il dito: “Trovo più scandaloso che lei sia stata ministro dell’istruzione”. ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Come scatarrare sui cittadini onesti…”.Luciaper ilsulo confermato a Roberto Formigoni. A indignare i social, proprio la scelta del verbo che, per molti, non sarebbe adeguato a un’ex ministra dell’Istruzione. “Delicatissima”, “che signora”, “mamma miache finezza”, “che pochezza”, “un linguaggio prettamente istituzionale. Complimenti ministro”, solo alcune delle tante critiche piovute sul ‘cinguettio’ della 5S, in evidente contrasto con la decisione del Consiglio di Garanzia del Senato. “Una scelta dialettale permeata del senso delle istituzioni grazie al quale ci ritroviamo come ci ritroviamo! La forma in questo caso è il contenuto”, contestano, mentre puntano il dito: “Trovo più scandaloso che lei sia stata ministro dell’istruzione”. ...

Advertising

IRONL0KI : avevo silenziato il tweet sui pantaloni a vita bassa a 5000 like e ora sono andata a vedere se aveva creato drama e… - italiaserait : Tweet sui vitalizi, tutti contro Azzolina - AntonellaStara3 : @LGmarangon @jxgiuliano Ho scritto alle Istituzioni e Forze dell'ordine un tweet che può riguardare anche… - lucia_vava : @CarloCalenda Perché, @CarloCalenda, con questo tweet pensa di essere più sofisticato?Non perde mai occasione per d… - zaynkissr : A me diverte troppo il fatto che quando fanno drama sui tweet di raffaele scrivono TUTTI la stessa cosa perché sia… -