«Sos Leone», un ruggito per salvare il felino africano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il re della savana sta perdendo la sua corona, che peraltro è sempre più piena di spine. Attaccato su due fronti, da una parte subisce un crollo ininterrotto nel numero degli esemplari e dall’altra viene allevato, imprigionato, umiliato, venduto a pezzi e mostrato come trofeo. Bastano pochi numeri per farsi un’idea: il grande felino, che ora sopravvive solo nel 10% del suo areale storico, nell’ultimo secolo ha subito un collasso del 90%, passando dai 200 mila individui ai 20 mila … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il re della savana sta perdendo la sua corona, che peraltro è sempre più piena di spine. Attaccato su due fronti, da una parte subisce un crollo ininterrotto nel numero degli esemplari e dall’altra viene allevato, imprigionato, umiliato, venduto a pezzi e mostrato come trofeo. Bastano pochi numeri per farsi un’idea: il grande, che ora sopravvive solo nel 10% del suo areale storico, nell’ultimo secolo ha subito un collasso del 90%, passando dai 200 mila individui ai 20 mila … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Elisa27071981 : RT @Teso4zampe: SOS Leone, progetto WWF 'Big Cats' per fermare il declino dei grandi felini - - TerraDiPalma : RT @RaiperilSociale: Campagna “SOS LEONE” promossa da @WWFitalia con l’obiettivo di raddoppiare entro il 2050 il numero dei leoni che vivon… - fabiogreenf : RT @WWFitalia: Restano meno di 20mila #leoni selvatici al mondo e fra le cause che minacciano il loro #futuro c'è anche la #pandemia, che h… - franbar71 : SOS Leone, progetto WWF “Big Cats” per fermare il declino dei grandi felini - cicciagatta : RT @Teso4zampe: SOS Leone, progetto WWF 'Big Cats' per fermare il declino dei grandi felini - -

Ultime Notizie dalla rete : Sos Leone Sos Leoni, il progetto big cats del Wwf per salvare i grandi felini Sostenendo la campagna SOS Leone attraverso SMS o chiamata da rete fissa al 45585 entro il 23 maggio, si aiuterà il WWF nella sua missione di raddoppiare il numero di leoni entro il 2050. I leoni ...

Il progetto Big Cats del WWF per fermare il declino dei grandi felini Sostenendo la campagna SOS Leone attraverso SMS o chiamata da rete fissa al 45585 entro il 23 maggio, si aiuterà il WWF nella sua missione di raddoppiare il numero di leoni entro il 2050. I leoni ...

Wwf: SOS leoni, al mondo solo 20 mila esemplari in natura La Repubblica Sos Leoni, il progetto big cats del Wwf per salvare i grandi felini I leoni occupano oggi appena il 10% del loro areale storico e la popolazione è dimezzata negli ultimi 25 anni. E in assenza di misure efficaci e di progetti di conservazione dedicati diminuirà di un u ...

Il progetto Big Cats del WWF per fermare il declino dei grandi felini Dai primi anni ’60 il WWF si occupa della conservazione dei leoni in Africa e fino ad oggi li ha protetti dall’estinzione ma c’è ancora molto da fare Fin dalla sua nascita 60 anni fa, il WWF si è occu ...

Sostenendo la campagnaattraverso SMS o chiamata da rete fissa al 45585 entro il 23 maggio, si aiuterà il WWF nella sua missione di raddoppiare il numero di leoni entro il 2050. I leoni ...Sostenendo la campagnaattraverso SMS o chiamata da rete fissa al 45585 entro il 23 maggio, si aiuterà il WWF nella sua missione di raddoppiare il numero di leoni entro il 2050. I leoni ...I leoni occupano oggi appena il 10% del loro areale storico e la popolazione è dimezzata negli ultimi 25 anni. E in assenza di misure efficaci e di progetti di conservazione dedicati diminuirà di un u ...Dai primi anni ’60 il WWF si occupa della conservazione dei leoni in Africa e fino ad oggi li ha protetti dall’estinzione ma c’è ancora molto da fare Fin dalla sua nascita 60 anni fa, il WWF si è occu ...