Sorrento, un libro in cambio di carta e cartone da riciclare (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un libro per ragazzi in cambio di cinque chilogrammi di carta e cartone da riciclare. E’ il nuovo appuntamento dell’Isola Ecologica del Tesoro, promossa dal Comune di Sorrento e da Penisolaverde, in programma per sabato 22 maggio, dalle ore 10 alle ore 12,30, in piazza Angelina Lauro. Sarà inoltre possibile conferire l’olio di frittura esausto ricevendo per ogni 10 litri una bottiglia di olio extravergine di oliva. L’iniziativa del libro per ragazzi, della Giunti Editore, proseguirà fino al 29 maggio, recandosi presso il il centro di raccolta di Penisolaverde, in via San Renato. Conferendo carta e cartone si otterrà un buono per ritirare il volume presso la libreria Tasso. “Un appuntamento che si ripete, quello della raccolta dell’olio ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 19 maggio 2021) Unper ragazzi indi cinque chilogrammi dida. E’ il nuovo appuntamento dell’Isola Ecologica del Tesoro, promossa dal Comune die da Penisolaverde, in programma per sabato 22 maggio, dalle ore 10 alle ore 12,30, in piazza Angelina Lauro. Sarà inoltre possibile conferire l’olio di frittura esausto ricevendo per ogni 10 litri una bottiglia di olio extravergine di oliva. L’iniziativa delper ragazzi, della Giunti Editore, proseguirà fino al 29 maggio, recandosi presso il il centro di raccolta di Penisolaverde, in via San Renato. Conferendosi otterrà un buono per ritirare il volume presso la libreria Tasso. “Un appuntamento che si ripete, quello della raccolta dell’olio ...

jballesocanto : RT @comunesorrento: Un libro per ragazzi in cambio di cinque chilogrammi di carta e cartone da riciclare. E' il nuovo appuntamento dell'Iso… - positanonews : #Ambiente #Copertina Ambiente. A Sorrento un libro in cambio di carta e cartone da riciclare - comunesorrento : Un libro per ragazzi in cambio di cinque chilogrammi di carta e cartone da riciclare. E' il nuovo appuntamento dell… -