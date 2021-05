Resident Evil: Infinite Darkness di Netflix in un nuovo trailer che svela la data di uscita (Di mercoledì 19 maggio 2021) Resident Evil: Infinite Darkness, la nuova serie CGI di Netflix, ha ricevuto un nuovo trailer che svela la data di uscita dell'8 luglio. Il trailer dello show con protagonista Leon S. Kennedy, mostra in poco più di due minuti spaventosi zombi e una creatura gigantesca che potrebbe essere il grande "villain" della serie. Infinite Darkness è ambientato pochi anni dopo Resident Evil 4, con Leon che è tornato a prendersi cura del pResidente degli Stati Uniti mentre sta per scoppiare una nuova epidemia di zombie. Anche Claire Redfield è coinvolta nello show. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 19 maggio 2021), la nuova serie CGI di, ha ricevuto uncheladidell'8 luglio. Ildello show con protagonista Leon S. Kennedy, mostra in poco più di due minuti spaventosi zombi e una creatura gigantesca che potrebbe essere il grande "villain" della serie.è ambientato pochi anni dopo4, con Leon che è tornato a prendersi cura del pe degli Stati Uniti mentre sta per scoppiare una nuova epidemia di zombie. Anche Claire Redfield è coinvolta nello show. Leggi altro...

Advertising

glace_laser : RT @InstantGamingIT: Una mod di Resident Evil Village in terza persona rivela che Ethan non ha la testa - Eurogamer_it : Ecco la data di uscita della serie #Netflix #ResidentEvilInfiniteDarkness. - harry_james : Alessandro Rigotti ed @EmanuelaPacotto doppiano Leon S. Kennedy e Claire Redfield nella miniserie #ResidentEvil Inf… - mattgrill92 : RT @AhCompleted: Ieri sera abbiamo giocato per la prima volta a Resident Evil Zero. Se ti sei perso la live puoi rivederla sul nostro canal… - DjoeTalkinNerdy : @OrngeHatReviews Resident Evil cgi film? -