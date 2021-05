Quando riaprono le palestre? Si va verso l’anticipo al 24 maggio al chiuso (Di mercoledì 19 maggio 2021) Le palestre potrebbero riaprire il 24 maggio al chiuso. E’ questa la proposta che filtra dalla cabina di regia che dovrà delineare le nuove riaperture e gli allentamenti sul fronte del Covid. Durante il consiglio dei ministri sarà dunque proposto di anticipare di una settimana la riapertura che al momento era fissata per l’1 giugno, mentre all’aperto le palestre sono libere di riaprire. Per le piscine al chiuso, invece, si dovrà attendere l’1 luglio. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lepotrebbero riaprire il 24al. E’ questa la proposta che filtra dalla cabina di regia che dovrà delineare le nuove riaperture e gli allentamenti sul fronte del Covid. Durante il consiglio dei ministri sarà dunque proposto di anticipare di una settimana la riapertura che al momento era fissata per l’1 giugno, mentre all’aperto lesono libere di riaprire. Per le piscine al, invece, si dovrà attendere l’1 luglio. SportFace.

