Playoff Serie B | Lecce - Venezia a Irrati Sacchi per Monza - Cittadella

Ultime Notizie dalla rete : Playoff Serie

ROMA - La CAN ha reso noti i nomi degli arbitri che dirigeranno i due ritorni delle semifinali di playoff di Serie B in programma domani, giovedì 20 maggio: Lecce-Venezia (ore 18.30) affidata a Irrati, con lui i guardalinee Baccini e Colarossi; Monza-Cittadella (ore 20.45) a Sacchi.