Perdita di gas blocca corso Regina e corso Casale: chiuso il traffico (Di mercoledì 19 maggio 2021) Una fuga di gas ha costretto i vigili del fuoco a intervenire e a mettere in sicurezza l'area tra corso Regina Margherita e corso Casale, a ridosso del parco Michelotti. Il forte odore di gas era stato avvertito dai residenti della zona. Secondo una prima ricostruzione il danno si sarebbe verificato durante dei lavori di scavo. Per motivi di sicurezza è stato chiuso al traffico il ponte di corso Regina e il traffico nella carreggiata centrale di corso Casale a partire dalla Gran Madre, su entrambi le direzioni. L'articolo proviene da Nuova Società.

EmergenzaH24 : RT @emergenzavvf: Divelta da un'automobile una centralina di gas metano a seguito di un incidente stradale lungo la SP 102, nel comune di V… - forestale82 : RT @emergenzavvf: Divelta da un'automobile una centralina di gas metano a seguito di un incidente stradale lungo la SP 102, nel comune di V… - nuovasocieta : Perdita di gas blocca corso Regina e corso Casale: chiuso il traffico - spiceguuurl : @safetynetdan no amo c’è un macello da lì fino alla gran madre, ci sono pompieri e polizia è successo un bordello p… - spiceguuurl : RAGAZZI DI TORINO, SE SIETE IN MACCHINA NON PASSATE PER CORSO CASALE/GRAN MADRE PERCHÉ VI FARANNO DEVIARE A CAUSA D… -