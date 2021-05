Napoli, assunzioni e crescita fatturato: Caffè Borbone eccellenza anche in tempi Covid (Di mercoledì 19 maggio 2021) I positivi risultati economici hanno determinato “un significativo ampliamento dell’organico aziendale, con 75 nuovi collaboratori assunti durante il periodo più critico della crisi pandemica”. E’ quanto fa sapere una nota della società ‘Caffè Borbone‘ nella quale si evidenzia che “anche in questo delicato frangente ha tenuto fede ai propri valori: eticità della condotta imprenditoriale, tutela L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 19 maggio 2021) I positivi risultati economici hanno determinato “un significativo ampliamento dell’organico aziendale, con 75 nuovi collaboratori assunti durante il periodo più critico della crisi pandemica”. E’ quanto fa sapere una nota della società ‘‘ nella quale si evidenzia che “in questo delicato frangente ha tenuto fede ai propri valori: eticità della condotta imprenditoriale, tutela L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

visco_gaetano : RT @Informa_Press: Nuove assunzioni a Napoli per i percettori del #redditocittadinanza ?????? - visco_gaetano : RT @Informa_Press: Nuove assunzioni a Napoli per i percettori del #redditocittadinanza ?????? - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Nuove assunzioni a Napoli per i percettori del #redditocittadinanza ?????? - Informa_Press : Nuove assunzioni a Napoli per i percettori del #redditocittadinanza ?????? - studiomarzocchi : Ultima Ora: Accenture, a Napoli 300 assunzioni entro l’estate. E (ri)lancia la Cyber HackAdemy #economia #italia… -