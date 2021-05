La Rai querela Fedez per diffamazione e danno d’immagine per il concertone del primo maggio (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Rai sembra aver deciso di querelare Fedez per i fatti accaduti al concertone del primo maggio. La decisione sarebbe arrivata in giornata, ma deve ancora essere confermata; secondo quanto trapelato, la querela dovrebbe essere depositata nella giornata di domani. La Rai querela Fedez A riportare l’indiscrezione è TvBlog, a distanza di quasi 20 giorni dal concertone del primo maggio, da viale Mazzini sembra essere arrivata la decesione di querelare Fedez. L’azienda accusa il rapper di diffamazione e danno d’immagine legate alle accuse di censura fatte dal rapper. Un botta e risposta iniziato a partire dal ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Rai sembra aver deciso direper i fatti accaduti aldel. La decisione sarebbe arrivata in giornata, ma deve ancora essere confermata; secondo quanto trapelato, ladovrebbe essere depositata nella giornata di domani. La RaiA riportare l’indiscrezione è TvBlog, a distanza di quasi 20 giorni daldel, da viale Mazzini sembra essere arrivata la decesione dire. L’azienda accusa il rapper dilegate alle accuse di censura fatte dal rapper. Un botta e risposta iniziato a partire dal ...

Advertising

Open_gol : Da viale Mazzini sarebbero pronti a querelare Fedez per le accuse di censura prima del Concertone del Primo maggio - MaMaurizi9 : RT @Joker__Reloaded: uhm pare si metta male per Fedez lol - RottoMeso : Ecco una cosa giusta, checché ne dicano @valeriafedeli e @davidefaraone - giuvannuzzo : RT @tvblogit: La Rai querela Fedez per diffamazione e danno d’immagine - Joker__Reloaded : uhm pare si metta male per Fedez lol -