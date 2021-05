Israele | ripreso intenso il lancio di razzi in sud del Paese

Advertising

E'intenso il lancio di razzi da Gaza contro il sud di. Le zone più bersagliate sono quelle attorno alla Striscia ma anche la città di Ashkelon - finora la più colpita - e anche il valico ...1.530 i feriti. Aumenta ancora il bilancio dei morti per gli attacchi dell'esercito israeliano alla Striscia di Gaza: secondo quanto rende noto il Ministero della Sanità di Hamas,dal Times of Israel, ad oggi sono morte 219 persone, tra cui anche 63 bambini, 36 donne e 16 anziani. Sale a 1.530 il numero dei feriti.E' ripreso intenso il lancio di razzi da Gaza contro il sud di Israele. Le zone più bersagliate sono quelle attorno alla Striscia ma anche la città di Ashkelon - finora la più colpita - e anche il val ...Ha appena 16 anni Hans Rosenkranz, nel 1921, quando decide di rivolgersi per lettera a Stefan Zweig. Il giovane ebreo tedesco, nato a Königsberg, ha già rivelato un notevole talento letterario e sogna ...