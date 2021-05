Advertising

MSF_ITALIA : SCENE DI ORRORE ASSOLUTO nella Striscia di #Gaza Sale il numero delle vittime civili e dei feriti, mentre personale… - SaveChildrenIT : #Gaza e #Israele: chiediamo un cessate il fuoco immediato a tutte le parti e a Israele che il blocco su Gaza venga… - Avvenire_Nei : Catastrofe a Gaza. E gli Usa bloccano la dichiarazione Onu su Israele - bizcommunityit : Israele-Gaza, proposta all'Onu per un cessate il fuoco - Ultima Ora - carmen_distaso : RT @rubio_chef: Nel 2014, quando Israele ammazzò circa 3k innocenti a Gaza, il 95% degli ebrei israeliani appoggiò quel massacro. Essendo I… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele Gaza

Le fonti francesi hanno sottolineato che Egitto e Giordania "sono attualmente in pace cone sono protagonisti influenti nei luoghi santi per la Giordania e super gli egiziani". I tre ......una situazione analoga una decina di anni fa rispondemmo militarmente e dopo aver colpito Hamas suggerimmo all'Autorità palestinese di prendere il controllo di, ma rifiutarono, definendo...I palestinesi hanno mille ragioni per protestare, ma devono rendersi conto che la pace in Palestina passa solo attraverso il riconoscimento ufficiale di Israele e una lotta pacifica e nonviolenta, ...Tre governi si sono messi d'accordo su tre semplici elementi: cessazione dei lanci di razzi, cessate il fuoco e risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla questione risoluzione Onu per Gaza ...