Hornets dopo il flop | perché coach Borrego dice ' stagione comunque positiva'

La formula del Play - In era chiara: vincere o andare a casa. Glisono andati a casa. E con la coda tra le gambe, travolti dai Pacers di 27 punti , sotto anche di 39 in una partita che dalla palla a due è stata un monologo di Indiana. Persino umiliante per ......non può e non deve cercare scuseessere giunto a due partite di distanza dai playoff - un obiettivo ambizioso, ma in cui credere anche a inizio stagione . Cody Zeller, il veterano degli...Dopo essersi contesi per anni il titolo NBA, i due campioni di Warriors e Lakers si giocheranno l’accesso ai playoff in un’attesissima gara secca ...La prima notte del torneo che decreterà le ultime due qualificate di ogni Conference al tabellone Playoffs regala partite dominate da Indiana e ...