Giornata mondiale api: apicoltori in aumento, produzione in calo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Aumentano gli apicoltori, cresce il patrimonio apistico nazionale, ma continua a diminuire la produzione a causa delle avversità atmosferiche e del cambiamento climatico. Oggi si celebra la Giornata ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) Aumentano gli, cresce il patrimonio apistico nazionale, ma continua a diminuire laa causa delle avversità atmosferiche e del cambiamento climatico. Oggi si celebra la...

Advertising

MetaErmal : Oggi è la giornata mondiale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Viva l’amore in tutte le sue forme. #loveislove - ItalyMFA : In occasione della Giornata mondiale contro l'Omofobia, la Transfobia e la Bifobia, l’???? ribadisce il suo sforzo pe… - ivanscalfarotto : In occasione della Giornata mondiale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, sono intervenuto a portare il m… - assembleasarda : ???Su #22Maju est sa Die Internatzionale de sa #Biodiversidade. Il #22maggio sarà la Giornata Mondiale per la… - StefanyCastald1 : RT @UninaIT: “Tutela ambientale: diversità di saperi, un solo obiettivo”. Convegno federiciano per la Giornata Mondiale della Biodiversità.… -