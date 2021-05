Fastweb | arriva un nuovo router per i clienti | chi ne ha diritto

(Di mercoledì 19 maggio 2021)lanciaNeXXt e Booster. Due nuovi dispositivi per ottimizzare la linea wifi domestica. A guardarli sembrano due casse audio portatili, ma invece sono l’avanguardia della tecnologiaal servizio degli standard wifi 6 e mesh. Si chiamanoNeXXt e Booster. Sono degli apparecchi di uso domestico che saranno presto disponibili per i L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fastweb arriva

Consumatore.com

L'offerta è disponibile per chida Iliad e altri operatori virtuali. Confronta le offerte di WindTre " 5.NeXXt mobile 5GMobile garantisce copertura in 5G nelle principali ...QUANDOE COME AVERLO Peril NeXXt rappresenta un passaggio generazionale che manderà rapidamente in pensione l'attuale Fastgate, migliorando contemporaneamente prestazioni e tecnologia.Successivamente anche chi è già cliente Fastweb potrà scegliere di riceverli e utilizzarli facendone esplicita richiesta tramite l'area clienti MyFastweb o usando l'app omonima. Il router è compatibil ...Post Views: 103 Evento nazionale di Primavera in programma sabato 15 e domenica 16 maggio: 600 aperture in 300 città, nel pieno rispetto delle n ...