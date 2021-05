Enrico Costa: «Ecco il mio emendamento che penalizza le toghe “distratte” sui diritti» (Di mercoledì 19 maggio 2021) «È un’occasione non da poco per separare le funzioni, e di fatto le carriere dei magistrati, a Costituzione invariata». Scusi onorevole Costa, com’è possibile? Si vietano del tutto i passaggi di funzione? «Non solo, si può fare subito qualcosa di semplice ed efficace. Di qui a poche ore convertiamo il decreto Covid ( oggi alla Camera, ndr) in cui compare la norma che riduce da tre a due le prove scritte per il prossimo concorso in magistratura. Motivi straordinari: vanno limitati i rischi di contagio. Giusto: ma il punto è che, per tutti gli aspiranti giudici, saranno sorteggiate solo due fra le tre materie tradizionali, cioè penale, civile e amministrativo. Potrebbe verificarsi che un candidato intenzionato a intraprendere la carriera da requirente non debba dunque sostenere la prova scritta in diritto penale. Paradossale. Io propongo di correggere la norma del ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 maggio 2021) «È un’occasione non da poco per separare le funzioni, e di fatto le carriere dei magistrati, a Costituzione invariata». Scusi onorevole, com’è possibile? Si vietano del tutto i passaggi di funzione? «Non solo, si può fare subito qualcosa di semplice ed efficace. Di qui a poche ore convertiamo il decreto Covid ( oggi alla Camera, ndr) in cui compare la norma che riduce da tre a due le prove scritte per il prossimo concorso in magistratura. Motivi straordinari: vanno limitati i rischi di contagio. Giusto: ma il punto è che, per tutti gli aspiranti giudici, saranno sorteggiate solo due fra le tre materie tradizionali, cioè penale, civile e amministrativo. Potrebbe verificarsi che un candidato intenzionato a intraprendere la carriera da requirente non debba dunque sostenere la prova scritta in diritto penale. Paradossale. Io propongo di correggere la norma del ...

