Di Maio, due Stati unica soluzione duratura per la pace (Di mercoledì 19 maggio 2021) L'Italia sottolinea la necessità di "rilanciare il processo di pace in Medio Oriente", riportando "la questione israelo - palestinese nell'alveo di un processo politico". Lo ha detto il ministro degli ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) L'Italia sottolinea la necessità di "rilanciare il processo diin Medio Oriente", riportando "la questione israelo - palestinese nell'alveo di un processo politico". Lo ha detto il ministro degli ...

Advertising

globalistIT : - PillaPaladini : RT @RaiNews: Si moltiplicano gli appelli per un 'cessate il fuoco'. Il ministro degli Esteri, Di Maio: 'Condanniamo i razzi ma la risposta… - lisanna : di maio alla farnesina, serve o apparecchia? – due giorni fa draghi si e' intrattenuto telefonicamen - Dagospia - riprenlensPiazz : RT @CarlaKaky: Come far diventare un mangiasalsiccie ed una carciofara 1°e 2° Partito d'Italia sostenendo come pecore non pensanti ogni por… - Alysea15 : RT @NicoTuscany1: DI MAIO ALLA FARNESINA, SERVE O APPARECCHIA? – DUE GIORNI FA DRAGHI SI E' INTRATTENUTO TELEFONICAMEN -

Ultime Notizie dalla rete : Maio due Di Maio, due Stati unica soluzione duratura per la pace Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla Camera. "Siamo convinti - ha aggiunto - che la sola via per una stabilizzazione duratura sia una soluzione a due Stati, negoziata tra le parti, ...

Libia, Di Maio: spari contro nostri pescatori inaccettabili Luigi Di Maio ha ricordato che in "almeno altre tre occasioni negli ultimi due anni e mezzo, vicende analoghe sono state risolte, impedite o prevenute solo grazie a interventi tempestivi dell'...

Di Maio, due Stati unica soluzione duratura per la pace - Europa ANSA Nuova Europa Teatro Civico 14: sabato 22 maggio la replica dello spettacolo “It’s a match!” Caserta – A grande richiesta sarà replicato sabato 22 maggio alle ore 20:00 lo spettacolo «It’s a match!», già andato in scena lo scorso weekend al Teatro Civico 14 di Caserta (via Francesco Petrarca ...

Di Maio, due Stati unica soluzione duratura per la pace L'Italia sottolinea la necessità di "rilanciare il processo di pace in Medio Oriente", riportando "la questione israelo-palestinese nell'alveo di un processo politico". Lo ha detto il ministro degli E ...

Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Dialla Camera. "Siamo convinti - ha aggiunto - che la sola via per una stabilizzazione duratura sia una soluzione aStati, negoziata tra le parti, ...Luigi Diha ricordato che in "almeno altre tre occasioni negli ultimianni e mezzo, vicende analoghe sono state risolte, impedite o prevenute solo grazie a interventi tempestivi dell'...Caserta – A grande richiesta sarà replicato sabato 22 maggio alle ore 20:00 lo spettacolo «It’s a match!», già andato in scena lo scorso weekend al Teatro Civico 14 di Caserta (via Francesco Petrarca ...L'Italia sottolinea la necessità di "rilanciare il processo di pace in Medio Oriente", riportando "la questione israelo-palestinese nell'alveo di un processo politico". Lo ha detto il ministro degli E ...