Denise Pipitone, testimone anonimo scrive una lettera a ‘Chi l’ha visto?’: ‘Sono 17 anni che so, non ho parlato prima per paura’ (Di mercoledì 19 maggio 2021) Emergono nuovi elementi sul caso Denise Pipitone. Nei giorni scorsi, infatti, un anonimo aveva inviato una lettera all’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta. Nella lettera, l’anonimo ha raccontato alcuni elementi nuovi che, come confermato da Frazzitta, «sono stati in parte riscontrati». La lettera anonima anche a “Chi l’ha visto?” L’anonimo avrebbe inviato una copia della lettera anche alla Redazione di “Chi l’ha visto”. «Sono 17 anni che so, non ho parlato prima per paura…», scrive. Nella lettera, l’anonimo ha descritto alcune fasi successive al sequestro di Denise, facendo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Emergono nuovi elementi sul caso. Nei giorni scorsi, infatti, unaveva inviato unaall’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta. Nella, l’ha raccontato alcuni elementi nuovi che, come confermato da Frazzitta, «sono stati in parte riscontrati». Laanonima anche a “Chivisto?” L’avrebbe inviato una copia dellaanche alla Redazione di “Chivisto”. «Sono 17che so, non hoper paura…»,. Nella, l’ha descritto alcune fasi successive al sequestro di, facendo ...

Advertising

davidemaggio : #DenisePipitone, a @chilhavistorai3 arriva una lettera anonima: «So tutto. Sono 17 anni che so, non parlato per pau… - LorenzoCeparano : RT @chilhavistorai3: #DenisePipitone: 'Sono 17 anni che so, non ho parlato prima per paura...', dopo la lettera inviata all'avvocato Giacom… - LorenaCard2 : RT @chilhavistorai3: #DenisePipitone: 'Sono 17 anni che so, non ho parlato prima per paura...', dopo la lettera inviata all'avvocato Giacom… - cer_marco : RT @chilhavistorai3: #DenisePipitone: 'Sono 17 anni che so, non ho parlato prima per paura...', dopo la lettera inviata all'avvocato Giacom… - gd_miky : RT @chilhavistorai3: #DenisePipitone: 'Sono 17 anni che so, non ho parlato prima per paura...', dopo la lettera inviata all'avvocato Giacom… -