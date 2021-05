Covid, vaccino Johnson&Jonhson dal 1 giugno in farmacia: la decisione della Regione Lazio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Lazio è la prima Regione ad aprire le porte delle farmacie alla campagna vaccinale. Dal 1 giugno sarà possibile somministrare dosi del composto della società Janssen (Johnson&Johnson). L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente della Regione Nicola Zingaretti sui social. Le prenotazioni si potranno effettuare attraverso il sito SaluteLazio a partire da lunedì 24 maggio. Da giovedì 20 maggio alle ore 24 saranno poi aperte le prenotazioni per le vaccinazioni dedicate ai nati tra il 1974 e il 1977. Martedì 25 sarà possibile prenotarsi per gli italiani residenti all’estero, personale navigante e personale delle ambasciate presenti a Roma, il 26 si apriranno invece le prenotazioni per le fasce d’età comprese tra i 43 e i 40 anni. Per sabato 22 e domenica 23 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ilè la primaad aprire le porte delle farmacie alla campagna vaccinale. Dal 1sarà possibile somministrare dosi del compostosocietà Janssen (Johnson&Johnson). L’annuncio è arrivato direttamente dal presidenteNicola Zingaretti sui social. Le prenotazioni si potranno effettuare attraverso il sito Salutea partire da lunedì 24 maggio. Da giovedì 20 maggio alle ore 24 saranno poi aperte le prenotazioni per le vaccinazioni dedicate ai nati tra il 1974 e il 1977. Martedì 25 sarà possibile prenotarsi per gli italiani residenti all’estero, personale navigante e personale delle ambasciate presenti a Roma, il 26 si apriranno invece le prenotazioni per le fasce d’età comprese tra i 43 e i 40 anni. Per sabato 22 e domenica 23 ...

