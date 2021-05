Coronavirus, meno morti. Stabile il tasso di positività (Di giovedì 20 maggio 2021) Sono in totale 5.506 i contagiati da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore e 149 i decessi. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Mentre ieri erano stati 4.452 i nuovi casi e 201 i morti. Al momento 1.643 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva, 46 in meno rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, sono stati 70 (ieri 86). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 11.018 persone, 521 meno di ieri. Il numero dei tamponi effettuati è 287.256 test tra molecolari e antigenici: ieri erano stati 262.864. Il tasso di positività è dell'1,9%, tendenzialmente Stabile rispetto all'1,7% di ieri. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 20 maggio 2021) Sono in totale 5.506 i contagiati daregistrati nelle ultime 24 ore e 149 i decessi. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Mentre ieri erano stati 4.452 i nuovi casi e 201 i. Al momento 1.643 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva, 46 inrispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, sono stati 70 (ieri 86). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 11.018 persone, 521di ieri. Il numero dei tamponi effettuati è 287.256 test tra molecolari e antigenici: ieri erano stati 262.864. Ildiè dell'1,9%, tendenzialmenterispetto all'1,7% di ieri.

