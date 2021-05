Conte e l’Inter avanti insieme: la strada è tracciata. Il rinnovo può arrivare anche a dicembre (Di mercoledì 19 maggio 2021) Antonio Conte e l’Inter avanti insieme Nonostante il futuro sia tutto da definire, in casa Inter c’è un cauto ottimismo. Ottimismo che coinvolge soprattutto la scelta tecnica con Antonio Conte destinato a rimanere sulla panchina nerazzurra, salvo clamorosi cataclismi, anche nella prossima stagione. L’allenatore nerazzurro discuterà il rinnovo del suo contratto – scadenza attuale al 30 giugno 2022 – a stagione in corso. “Il primo ad augurarsi che non si arrivi alla rottura è proprio Conte che ha scelto di non parlare più anche per evitare di mettere ulteriori pressioni su Zhang. L’allenatore, dopo aver costruito una squadra da scudetto migliorando considerevolmente il rendimento dei giocatori che la compongono, sa che c’è la ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) AntonioNonostante il futuro sia tutto da definire, in casa Inter c’è un cauto ottimismo. Ottimismo che coinvolge soprattutto la scelta tecnica con Antoniodestinato a rimanere sulla panchina nerazzurra, salvo clamorosi cataclismi,nella prossima stagione. L’allenatore nerazzurro discuterà ildel suo contratto – scadenza attuale al 30 giugno 2022 – a stagione in corso. “Il primo ad augurarsi che non si arrivi alla rottura è proprioche ha scelto di non parlare piùper evitare di mettere ulteriori pressioni su Zhang. L’allenatore, dopo aver costruito una squadra da scudetto migliorando considerevolmente il rendimento dei giocatori che la compongono, sa che c’è la ...

