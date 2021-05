Contatto tra De Laurentiis e Allegri, richiesta ufficiale del presidente (Di mercoledì 19 maggio 2021) De Laurentiis e Allegri, arriva la proposta L’esperto di calciomercato Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 19 maggio 2021) De, arriva la proposta L’esperto di calciomercato Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

romeoagresti : #DouglasCosta ?? Il giocatore, oggi, ha incontrato i vertici del Gremio ?? Il Gremio vorrebbe prendere DC a zero (… - Inter : ?? | GOL JUVENTUS 88' - Contatto tra Cuadrado e Perisic, per l'arbitro è rigore: trasforma lo stesso Cuadrado...… - alex_casalboni : RT @AWS_Italy: Scegli tra 18 sessioni in italiano ed entra in contatto con gli esperti AWS a #AWSSummit Online. Collegati con noi il 9 e 10… - BOVKUT0 : la tensione sessuale tra me e il 'sei sicuro di voler bloccare questo contatto?' - fainformazione : IL PROFUMO DELLA FELICITA' Tutto ciò che esiste ha un odore. L’odore è la sostanza più volatile che esista in ma… -