Clamoroso Allegri, anche l'Inter sulle sue tracce: la situazione (Di mercoledì 19 maggio 2021) Allegri Juve ma non solo: anche l'Inter è pronta a richiamare Max. Tutti aspettano la decisione del tecnico livornese Come racconta il Corriere dello Sport tutti stanno aspettando la decisione di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è corteggiato da Real Madrid, Juventus e Napoli. Non appena Max scioglierà le riserve sul suo futuro innescherà un effetto domino su tutte le panchina di Serie A. anche l'Inter – spiega il quotidiano – starebbe pensando a richiamare Allegri. Marotta lo aveva giù bloccato quando Conte sembrava sul punto di lasciare i nerazzurri. Ora il tecnico leccese potrebbe comunicare a Zhang la sua volontà di chiudere l'esperienza nerazzurra. Un eventuale approdo di Allegri al Real libererebbe invece Zidane per la Juve.

