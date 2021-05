Baseball: Mlb, i risultati delle partite (Di mercoledì 19 maggio 2021) New York, 19 mag. -(Adnkronos) - I risultati delle partite della regular season Mlb: Cincinnati Reds-San Francisco Giants 2-4; Baltimore Orioles-Tampa Bay Rays 6-13; Philadelphia Phillies-Miami Marlins 8-3; Atlanta Braves-New York Mets 3-4; Toronto Blue Jays-Boston Red Sox 8-0; Chicago Cubs-Washington Nationals 6-3; Minnesota Twins-Chicago White Sox 5-4; Saint Louis Cardinals-Pittsburgh Pirates 5-2; Texas Rangers-New York Yankees 4-7; Kansas City Royals-Milwaukee Brewers 2-0; Los Angeles Angels-Cleveland Indians 5-6; Oakland Athletics-Houston Astros 6-5; Los Angeles Dodgers-Arizona Diamondbacks 9-1; San Diego Padres-Colorado Rockies 2-1; Seattle Mariners-Detroit Tigers 0-5. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) New York, 19 mag. -(Adnkronos) - Idella regular season Mlb: Cincinnati Reds-San Francisco Giants 2-4; Baltimore Orioles-Tampa Bay Rays 6-13; Philadelphia Phillies-Miami Marlins 8-3; Atlanta Braves-New York Mets 3-4; Toronto Blue Jays-Boston Red Sox 8-0; Chicago Cubs-Washington Nationals 6-3; Minnesota Twins-Chicago White Sox 5-4; Saint Louis Cardinals-Pittsburgh Pirates 5-2; Texas Rangers-New York Yankees 4-7; Kansas City Royals-Milwaukee Brewers 2-0; Los Angeles Angels-Cleveland Indians 5-6; Oakland Athletics-Houston Astros 6-5; Los Angeles Dodgers-Arizona Diamondbacks 9-1; San Diego Padres-Colorado Rockies 2-1; Seattle Mariners-Detroit Tigers 0-5.

Advertising

TV7Benevento : Baseball: Mlb, i risultati delle partite... - Massimo60386626 : RT @WildMlb: No hitter per Spencer Turnbull nella vittoria dei Detroit Tigers contro i Seattle Mariners. È la quinta no hitter stagionale.… - WildMlb : No hitter per Spencer Turnbull nella vittoria dei Detroit Tigers contro i Seattle Mariners. È la quinta no hitter s… - g_colantuono : RT @WildMlb: Debutto per Albert Pujols con i Los Angeles Dodgers in Dodger Stadium carico nel dargli il benvenuto. Prima volta in carriera… - Massimo60386626 : RT @WildMlb: Tommy Nance fa il suo debutto in MLB con i Chicago Cubs a 30 anni e chiude il nono inning marcando il suo primo strikeout nell… -