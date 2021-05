Atp Lione 2021: programma, orari e ordine di gioco giovedì 20 maggio con Sinner (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di giovedì 20 maggio del torneo Atp di Lione 2021. Ad aprire le danze sul campo centrale saranno il francese Monfilis e il giapponese Nishioka, mentre a chiudere sul campo centrale sarà l’azzurro Jannik Sinner contro Rindernech. Nel pomeriggio saranno impegnati nel doppio anche gli italiani Musetti e Vavassori. Di seguito il programma completo di giornata. ordine DI gioco GIOVEDI’ 20 maggio: CENTRAL COURT Dalle ore 10.30 Monfilis vs NishiokaA seguire Schwartzman vs GasquetA seguire Paul vs TsitsipasA seguire Thiem vs NorrieA seguire Rindernech vs Sinner COURT 1 Dalle ore 12.00 Ebden/Smith vs ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il, glie l’didella giornata di20del torneo Atp di. Ad aprire le danze sul campo centrale saranno il francese Monfilis e il giapponese Nishioka, mentre a chiudere sul campo centrale sarà l’azzurro Jannikcontro Rindernech. Nel pomeriggio saranno impegnati nel doppio anche gli italiani Musetti e Vavassori. Di seguito ilcompleto di giornata.DIGIOVEDI’ 20: CENTRAL COURT Dalle ore 10.30 Monfilis vs NishiokaA seguire Schwartzman vs GasquetA seguire Paul vs TsitsipasA seguire Thiem vs NorrieA seguire Rindernech vsCOURT 1 Dalle ore 12.00 Ebden/Smith vs ...

