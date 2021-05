ATP Ginevra 2021 | la pioggia rimanda Cecchinato e Fognini Ruud facile | Stricker continua a sorprendere

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il maltempo che si sta abbattendo nell’Europa centrale si sta ripercuotendo anche sui tornei di tennis in corso di svolgimento. Anchesta pagando dazio a causa della, con la giornata di oggi che purtroppo non è stata portata a compimento. A pagarne le spese sono i due azzurri impegnati quest’oggi, Fabioe Marco. Vera e propria odissea per il 33enne di Arma di Taggia, in una partita iniziata alle 14.30 e che, tra numerose interruzioni, non è riuscita a concludersi; il serbo Laslo Djere aveva vinto la prima frazione per 6-3 e ha avuto per due volte la palla per chiudere la partita, ma Fabio è stato bravo a portarla al tie-break e al conseguente terzo parziale, che prima dello stop era condotto dal serbo per 2-0 e servizio. Il siciliano invece non è proprio riuscito a scendere in campo ...