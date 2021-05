Atalanta Juve 0-1 LIVE: Kulusevski porta avanti i bianconeri (Di mercoledì 19 maggio 2021) Al Mapei Stadium, il match valido per la finale di Coppa Italia 2020/2021 tra Atalanta e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Mapei Stadium” Atalanta e Juve si affrontano nel match valido per la finale di Coppa Italia 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Juve 0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Comincia il match 3? Occasione Palomino – Zapata sfonda e supera De Ligt. Pallone dentro basso per Palomino che a botta sicura non trova la porta ma la deviazione di piede di Buffon 5? Tiro Zapata – Il colombiano riceve in area su lancio di Gosens. Prova a contenerlo Chiellini ma il colombiano fa partire il mancino in girata che termina fuori di pochissimo na fuori di pochissimo 7? Contatto Chiesa-Romero in ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Al Mapei Stadium, il match valido per la finale di Coppa Italia 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Mapei Stadium”si affrontano nel match valido per la finale di Coppa Italia 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Comincia il match 3? Occasione Palomino – Zapata sfonda e supera De Ligt. Pallone dentro basso per Palomino che a botta sicura non trova lama la deviazione di piede di Buffon 5? Tiro Zapata – Il colombiano riceve in area su lancio di Gosens. Prova a contenerlo Chiellini ma il colombiano fa partire il mancino in girata che termina fuori di pochissimo na fuori di pochissimo 7? Contatto Chiesa-Romero in ...

GoalItalia : L'albo d'oro della Coppa Italia: la Juve vuole fare 14, per l'Atalanta sarebbe il secondo trofeo ?? - juventusfc : KICK-OFF | ?? | Comincia la finale di #TIMVISIONCUP ???? Un solo obiettivo: ???????????????? ?? #FinoAllaFine ???????? ?????????? ????… - juventusfc : ?? @chiellini: «La partita di domani l'avremmo preparata al massimo a prescindere dallo stato d'animo del momento. E… - Salvato54916349 : RT @Pistogolblasta2: 31 minuti: -un rigore negato all'#Atalanta -gol #Juve irregolare per fallo di Cuadrado su Gosens. L'AJA. #Calciopoli… - RV1159497095 : Vabbè dai chiudiamo qui perché sta diventando una farsa in grande stile. Goal della Juve nato da un fallo come mini… -