60 anni di pillola (tra vecchie paure e nuove formule) (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nel 1961 sbarcava, in Europa, il primo contraccettivo orale. Oggi, molto è cambiato: l'anticoncezionale contiene ormoni naturali ben più leggeri, ed entro l'anno ne arriverà in commercio una versione ancor più avanzata. Eppure, le donne italiane la usano poco (siamo ultime tra i Paesi del continente). Anche per resistenze dure da sconfiggere... In pochi millimetri, tondi e bianchi, c'era finalmente la promessa di una sessualità libera da conseguenze, retropensieri, preoccupazioni. Era il 1961 e in Europa arrivava Anovlar 21, la prima pillola anticoncezionale della storia. Le donne americane la usavano già da un anno (negli Usa si chiamava Enovid), quelle italiane aspettarono, per la vendita autorizzata, il 1976. La novità piacque a circa il 20 per cento circa della popolazione femminile. Non numeri elevati, in verità. Ma si era ancora in bilico tra timori e ...

