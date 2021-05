Vomero | aveva un kg di hashish con Speedy Gonzales sui panetti | 31enne ai domiciliari

(Di martedì 18 maggio 2021) Cronaca di Napoli: i Carabinieri della compagniahanno arrestato unsorpreso a spacciarein strada. Neun kg in casa. I Carabinieri del nucleo operativohanno arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti un trentunenne incensurato di Secondigliano. È stato sorpreso in strada a cedere una stecchetta diad

Già nei mesi scorsi la Giunta comunale di Napolideciso di concedere gli spazi in questione ... che comprende i quartieri dele dell'Arenella. Insomma la struttura in questione - ironizza ...Carabinieri del nucleo operativo della compagnia napolihanno arrestato per tentato furto aggravato in concorso Pasquale Casertano , prossimo ai 51 ... arrestato un ricercato al Rione Alto:...Aveva un chilo di hashish in casa, sui panetti anche Speedy Gonzalez: 31enne arrestato dai Carabinieri. Operazione al Vomero ...I carabinieri del nucleo operativo Vomero hanno arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti un trentunenne incensurato di Secondigliano. È ...