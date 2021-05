Valdifiori | “Sarà difficile sostituire Hysaj Se Sarri ritornasse a Napoli dovrebbe farlo per vincere lo Scudetto”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 18 maggio 2021) Mirko, ex centrocampista del, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “è un calciatore duttile, che può giocare a destra e sinistra come ha dimostrato nel tempo. Nonfacile sostituirlo anche per questo motivo. È forte, ha personalità: per giocare nelcosì a lungo ha mostrato grande carattere e qualità. Un ritorno diuna scelta della società. Maurizio ha lasciato il segno aper il suo calcio meraviglioso, apprezzato in tutto il mondo. Conoscendolo, starà soffrendo a casa perchè ha bisogno di vivere il campo ogni giorno.sa che per far meglio di quanto ha fatto adovrà provare a ...