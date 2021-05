Un Mood per la “meglio gioventù” (Di martedì 18 maggio 2021) di Olga Chieffi Buona la “prima” per il Mood di Antonio Bruno, domenica mattina, nella stordente luce della primavera campana, il quale ha inaugurato il suo innovativo lounge bar, accogliendo quanti hanno inteso affiancare il nostro giovane e determinato patron, in questa sua nuova avventura. Antonio Bruno ha da sempre gettato il cuore oltre l’ostacolo e la grinta acquisita sui campi di gara, è stata espressa anche in questa sua nuova attività, che lo ha visto festeggiato dalla “meglio gioventù” di Battipaglia, amici e anche amministratori di una cittadina che deve avere e dar fiducia alle nuove generazioni di imprenditori, che hanno scelto di rimanere e far fiorire le proprie radici nella propria ferace terra. Amministrazione uscente in grande spolvero con il sindaco, Cecilia Francese, il suo vice, Angelo Cappelli e il presidente del ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 18 maggio 2021) di Olga Chieffi Buona la “prima” per ildi Antonio Bruno, domenica mattina, nella stordente luce della primavera campana, il quale ha inaugurato il suo innovativo lounge bar, accogliendo quanti hanno inteso affiancare il nostro giovane e determinato patron, in questa sua nuova avventura. Antonio Bruno ha da sempre gettato il cuore oltre l’ostacolo e la grinta acquisita sui campi di gara, è stata espressa anche in questa sua nuova attività, che lo ha visto festeggiato dalla “” di Battipaglia, amici e anche amministratori di una cittadina che deve avere e dar fiducia alle nuove generazioni di imprenditori, che hanno scelto di rimanere e far fiorire le proprie radici nella propria ferace terra. Amministrazione uscente in grande spolvero con il sindaco, Cecilia Francese, il suo vice, Angelo Cappelli e il presidente del ...

